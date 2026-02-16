ヤクルトの超人気マスコット「つば九郎」が空に飛び立ってから16日で一年。1994年4月のデビューから31年間に渡ってその魂を背負った担当スタッフの一周忌にあたるこの日、公式ブログ「BUAZAつば九郎ひとこと日記」のコメント欄には改めて追悼の声が多く寄せられている。日付が変わった直後から「もう一年経つんだね」「あなたを思わない日は1日も無かったよ」「これから先もずっと大好き」「いまだに受け止められない」「会