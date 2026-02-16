2025Ç¯4·î¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÂç³Ø¤Ç¡¢ÂÚºß»ñ³Ê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º³ØÀ¸¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¡¢³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬È¯Â­¤·¤¿2025Ç¯¡¢³ØÀ¸¥Ó¥¶¤ÇÊÆ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿Î±³ØÀ¸¤¬Á°Ç¯¤è¤êÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¾¦Ì³¾Ê¹ñºÝËÇ°×¶É¤ÎÅý·×¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö·×126Ëü8508¿Í¤ÇÌó20Ëü¿Í¸º¾¯¤·¡¢Á°Ç¯Èæ13.5¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï2Ëü8065¿Í¤ÇÌó3Àé¿Í¸º¤ê¡¢10.1¡ó¸º¡£À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤¥Ó¥¶µ¬À©¤¬±Æ