2月15日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第23節GAME2が開催された。 東地区首位の宇都宮ブレックスはホームに川崎ブレイブサンダースを迎えた。前半は一進一退で試合が進むも、宇都宮が第3クォーターにリードを奪い最終クォーターで点差を広げ104－88で勝利を収めた。D.J・ニュービルが26得点10リバウンド8アシスト