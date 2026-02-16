河西工業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３５億円から４０億円（前期２億８９００万円の赤字）へ、最終損益を２０億円の赤字から１０億円の黒字（同９１億８２００万円の赤字）へ上方修正しており、これを好感した買いが入っている。 主要販売先の生産台数の減少が影響し、売上高は従来予想の２０００億円（前期比８．６％減）を据え置いているもの