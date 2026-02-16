¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤È²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤Ïº£·î¡¢Ï¢ÌÁ´Ö¤Ç¿³È½°÷¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£UEFA¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AFC¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬UEFA¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¿³È½°÷¤ÎÍÜÀ®·×²è¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤ÎÂç²ñ¤ÇAFC¤Î¿³È½°÷¤¬UEFA¼çºÅÂç²ñ¤ò¡¢UEFA¤Î¿³È½°÷¤¬AFC¼çºÅÂç²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£UEFA¤ÏÆîÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(CON