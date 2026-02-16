°¦É²FC¤Ï16Æü¡¢DF¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó(20)¤¬EDO ALL UNITED(´ØÅì1Éô)¤Ø¡¢DF¥æ¡¦¥¤¥§¥Á¥ã¥ó(24)¤¬IKOMA FC ÆàÎÉ(´ØÀ¾1Éô)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Áª¼ê¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¤Ç¥«¥ó¤Ïºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¥æ¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒÀè¤ÎÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤ÇJ3¥ê¡¼¥°23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£