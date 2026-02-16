女子レスリングでリオデジャネイロ五輪48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が2月15日、自身のInstagramを更新した。登坂さんが鼻にティッシュを詰めた写真が話題になっている。 【画像】須粼優衣がダルビッシュ夫妻と“レスリング納め”豪華3ショットに「凄い顔ぶれ」「ダルさんでかい」 登坂さんは、右の鼻の穴にティッシュを詰めながらも歯を見せてほほえむお茶目な写真を公開。オレンジや濃いピンクに薄い