16ÆüÂç°ú¤±¤ÎÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô863¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô593¤È¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ ¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï½»ÀÐ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ï¢¹âÁÈ¡¢¥³¥áÊ¼¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥¹¥³¡¢£Ç£Ì£Ã£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð¤Ê¤É18ÌÃÊÁ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£»°ÏÂÌý²½¹©¶È¡¢ÂçÆü¸÷¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¾ÑÈþÆ²¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¦¥ïー¥¯¥¹¡¢Âè°ì¥«¥Ã¥¿ー¶½¶È¡¢¥¤¥Á¥±¥ó¡¢¹â¶¶¥«ー¥Æ¥ó¥¦¥©