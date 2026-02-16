明日2月17日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは大西流星（なにわ男子）、山粼天（櫻坂46）、荒川（エルフ）、レインボー。VTRでは、強制的に噛む回数を増やす装置、胃をバンドで縛る、体の中に風船を入れるなど、世界中の衝撃のダイエット法を紹介。また、やせ薬としてSNSでも話題の注射薬を楽に痩せられると自己判断で打ち続けた女性には突如激痛が。命の危機で緊急搬送され判明した、