この記事をまとめると ■2025年の新車販売台数でホンダN-BOXが総合1位であった ■軽自動車の世界では販売台数の積み増しを行う「自社届け出」が多い ■軽自動車は未使用中古車が人気となっている N-BOXはなんだかんだで人気を維持し続けている 全軽自協（全国軽自動車協会連合会）統計によると、2025暦年締め（2025年1月〜12月）での車名（通称名）別新車販売台数において、ホンダ N-BOXが20万1354台を販売し、軽自動車のみに留