ロックバンド「BOOWY」のドラマーとして知られる高橋まこと（72）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相が9日の会見で、改憲に意欲を示した件について言及した。高橋は「当たり前の事が高市さんは分かってない！！いかに議席の3分の二取ろうがあんた達の前にはこの国の憲法ってのがあるのだからね！！勝手に改憲なんて言ってはいけないんですよ。ちゃんと憲法99条読んでくださいね！！」と持論を展開する