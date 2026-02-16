◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)銅メダルを獲得した郄木美帆選手が同種目に出場した吉田雪乃選手へ言葉をかけました。500mで1000mに次ぎ2つめの銅メダルを獲得した郄木選手。メダル獲得が決まるとガッツポーズを見せ喜びをあらわにしていました。そんな郄木選手と共に500mに参加した吉田選手。13位でオリンピック初出場を終え、レース後は下を向き涙を