フィギュアスケーターの織田信成氏（38）が15日放送のMBSラジオ「ヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）にゲスト出演。子供にフィギュアスケートをやらせたくない理由を明かした。4人の子を持つ父親である織田氏に笑福亭鶴瓶が「誰かやってるんですか？スケートは」と質問した。織田は「やらせたくなくって…」と語り「というのも、絶対また泣くじゃないですか、僕」と子供が滑っている姿を見ただけで涙してしまうと自虐的に