この大会が始まって最も「運」が影響する、残酷な試合になってしまった。特に高梨の1本目はウィンドファクター（風による得点の加減）の加点が21・4点もあった不利な風。しかも、空中のスキーの動きから推察すると、単なる追い風ではなく、ランディングバーンに向けて押さえつけるような下方向のもので、技術ではカバーしきれなかったと思う。さらなる不運は、高梨のあとにスタート地点が上がったことだ。これも得点の加減対象