¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥(24)¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð·â¥Ø¥¢¤Î¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤ÎÀ¼ ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¡£·ÈÂÓ¥«¥¤¥í¤ò¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤ËÅö¤Æ¤ë°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ä¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇØÃæ¤Î¶õ¤¤¤¿°áÁõ¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î±ß¿Ø¤ä¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢À¤³¦²¦¼Ô¡¦±§Ìî¾»Ëá¤µ