ÀéÂ­¸ÅÊ¯¤Î¡ÖÀÐ¾ã¡×²¬»³»ÔËäÂ¢Ê¸²½ºâ¥»¥ó¥¿ー²¬»³¡¦Ãæ¶èÌÖÉÍ ¹ñ¤Î»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬»³»Ô¤Î¡ÖÀéÂ­¸ÅÊ¯¡×¤ÎËäÁò»ÜÀß¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¤Î»ÅÀÚ¤ê¡ÖÀÐ¾ã¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀéÂ­¸ÅÊ¯¤Î¡ÖÀÐ¾ã¡×¤Ï¡¢Ä¹¤µ162cm¡¦Éý52cm¤Ç¡¢¶å½£¡¦Å·ÁðÃÏÊý¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Öº½´ä¡×¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ É½ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÄ¾¸ÌÊ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÊ¸ÍÍ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀéÂ­¸ÅÊ¯¤Ï¡¢Á´¹ñ4ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¸ÅÊ¯»þÂåÃæ