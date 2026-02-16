»ñÎÁ¥Þ¥¹¥¯ ²¬»³»Ô¤Ï16Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Î16»ÜÀß¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ246¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 1»ÜÀß¡Ê¹â¹»¡Ë¤¬³ØÇ¯ÊÄº¿¡¢15»ÜÀß¡Ê¾®³Ø¹»£±£°¡¦Ãæ³Ø¹»£´¡¦¹â¹»£±¡Ë¤¬³ØµéÊÄº¿¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³»Ô¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¡¢¸©²¼Á´°è¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£