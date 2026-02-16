◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)フィギュアスケート女子シングルショートプログラムの滑走順が決定しました。現地6日に行われたフィギュアスケート団体で演技を披露した坂本選手は冒頭のトリプルルッツやトリプルフリップ+トリプルトウループの連続技を着氷させ、ステップシークエンスなどでは最高難易度の評価基準レベル4を獲得。ノーミスで「7