ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï16Æü¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¤ò2016Ç¯¤Î·îÁÈ°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦±Êµ×µ±¤»¤¢¡Ê¤È¤ï¤­¡¦¤»¤¢¡ËÎ¨¤¤¤ë²ÖÁÈ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÇÊ¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¤Ï10·î17Æü¡Á11·î22Æü¡£ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¤Ï12·î19Æü¡ÁÍèÇ¯2·î7Æü¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó½é¤ÎÌ¾ºî¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÏÊõÄÍ¤¬1996Ç¯¡¢°ìÏ©¿¿µ±Î¨¤¤¤ëÀãÁÈ¤Ç½é±é¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î½é±é¤«¤é30Ç¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë