大東建託は４月から、日本国内で賃貸物件を探す在留外国人向けの支援サービスを強化する。「外国語サポートセンター」の対応言語を現状の６から９へ増やし、４００万人いる在留外国人の約９割に対応できるようにする。サポートセンターは、常駐の専門スタッフが電話やメールで入居手続きの支援などを行う窓口。現在は英語のほか中国、韓国、スペイン、ポルトガル、ベトナムの各国語に対応している。４月から、在留外国人が急増