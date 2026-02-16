¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×2026Ç¯£±·î£´ÆüÊüÁ÷³«»Ï(@nhk_toyotomi)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹ÆÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬1·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Î¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀï¹ñÂç²Ï¡¢1996Ç¯¡Ø½¨µÈ¡Ù°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ËË­¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ë­¿ÃÂç²Ï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦´ë