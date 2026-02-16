ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï16Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë3·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®±ÇÁü15»î¹ç¤Î¡ÖÃæ·ÑÀ©ºî¡×¤ò¼õÂ÷¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç³«ËëÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¤ÏÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®±ÇÁü15»î¹ç¤Î¡ÖÃæ·ÑÀ©ºî¡×¤ò¼õÂ÷¡£¥Í¥È¥Õ¥ê¤È¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤ÆÂç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢W