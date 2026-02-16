¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï16Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¤¢¤ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Î¿Í¹©¼Ç¤¬¿·¤¿¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Î¿Í¹©¼Ç¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2018Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡£²þ½¤¹©»ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯2·î14Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Î»Í½Äê¤Ï2·î28Æü¡£ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿Í¹©¼Ç¤Ï2018Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ß¥º¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌîµåÀìÍÑ¿Í¹©¼Ç¡ÖMS Craft Baseball Turf(¥¨¥à¥¨¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ)¡×¡£º£²ó¤Î²þ½¤¤Ë¤è¤ê