¸µµð¿Í·³¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¤È¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿Êì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï2·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»ä¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢Ç¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢À°·Á¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¿¤ÀÍ«¤¦¤Ä¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«²¹¤«¤¤¼«Ê¬¤À¤±