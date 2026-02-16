6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤Î9ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×¤¬5·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRSTÁ´°÷½¸·ë¡ªSOTA¤Î¡È¥¿¥¤»ÅÍÍ¡ÉRYUHEI¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë²ñ¾ìÂçÇú¾Ð¹ñÆâ4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´10ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡£º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤«