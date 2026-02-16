フィギュアスケート・アイスダンスでビッグカップルが婚約した。元米国代表のジャンリュック・ベイカーが、ミラノ・コルティナ五輪スペイン代表オリビア・スマートにミラノでプロポーズする動画を自身のインスタグラムで投稿。祝福の声が集まっている。ベイカーはバレンタインデーである１４日、ミラノのおしゃれな街中で石畳で片膝を立て、光り輝く大きなリングを手にプロポーズ。スマートは驚いた様子で開いた口がふさがらず