¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë ¤Ê¤«¤ä¤Þ ¤­¤ó¤Ë·¯(@nakayama_kinnikun)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ãÇò¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤­¤ó¤Ë·¯¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤­¤ó¤Ë·¯¤¬¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ö¡¼¥±¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ