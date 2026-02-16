2·î16Æü¸áÁ°¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î²­¹ç¤Ç20Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇ®³¤»Ô ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅ®¤ì¤¿¤Î¤Ï20Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤Ç¡¢16Æü¸áÁ°11»þº¢¡¢Ç®³¤»ÔÅì³¤´ßÄ®¤Î²£°ë¹Á¤Î²­¹ç¤Ç60Âå¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃËÀ­¤È2¿Í¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ 16Æü¸á¸å0»þÈ¾º¢¤Ë¥À¥¤¥Ó