今年も本格的な花粉シーズンがスタートです。山口県医師会は、県内のスギ花粉飛散開始を宣言しました。県医師会では、県内20箇所でスライドガラスの上に落ちてきたスギ・ヒノキの花粉を顕微鏡で観測しています。そのうち、長門市、萩市の観測地点で13日(金)以降に基準以上のスギ花粉が連続して観測されたため、13日付けでのスギ花粉飛散開始を宣言しました。県医師会では、今年のシーズン全体のスギ花粉の飛散量