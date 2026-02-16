ÇÐÍ¥¤Î¸¶Æü½Ð»Ò¡Ê66¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÂ¼°æÔ¢É×¡Ê81¡Ë¡¢²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê76¡ËÉ×ºÊ¤é¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×Â¼°æÔ¢É×¡õ²»ÌµÈþµª»ÒÉ×ºÊ¤é¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¸¶Æü½Ð»Ò¢¨»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï13ËçÌÜ¸¶¤Ï¡ÖºòÌë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ »ý¤Á´ó¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¤â¹ë²Ú¤À¤±¤É ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¹ë²Ú ³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿ ºòÇ¯