¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë Ê¿Ìî¥Î¥é Nora Hirano(@noranoranora1988)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤¬2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿»Ñ¤È¥á¥¤¥¯¸å¤Î»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿Ìî¤Ï¡Ö...ËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1Ëç¤Ï¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡