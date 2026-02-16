ÇÐÍ¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDIGITAL POSITIVE ACTION AWARDS 2026¡ÙÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤¬¥Í¥Ã¥È¹­¹ð¤ËÌµÃÇ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Æ»³Í¥²Â¡¢µ¶¹­¹ð¤Ç¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤¬ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯º¾µ½¤Ø·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹ÁíÌ³¾Ê¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¡¦ÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÅù¤¬´±Ì±Ï¢·È¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDIGITAL POSITIVE ACTION¡ÊDPA¡Ë¡×¡£Áªµó¡¦ºÒ³²¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊó