ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¡¢Íè½Õ¤Þ¤Ç¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»öÇ¤´üÃæ¤Ë¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÀ¯¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë°ÕÍß¤òÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬16ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£