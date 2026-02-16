大分県佐伯市内の社会福祉法人で経理を担当していた男が、現金157万円を横領しとして16日、逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、佐伯市上岡の会社員・戸高政生容疑者（55）です。 戸高容疑者は2023年2月、勤務していた市内の社会福祉法人の口座から現金157万円を引き出し、横領した疑いが持たれています。 この社会福祉法人が同年6月に口座残高を調べたところ、報告内容と一致しなかったことから警察に相談し、