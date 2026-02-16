俳優竹内涼真（32）が15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。座長としてのあるべき姿を学んだ俳優を告白した。竹内はドラマ「THE LAST COP／ラストコップ」で共演した唐沢寿明に感銘を受けたといい「あの懐の深さというか、みんなを巻き込む力。やっぱり熱いですし。その主演の人の熱量とか人柄、その人が持ってる周波数みたいなものがみんなに必ず影響するなっていう。それを感じさせてくれましたし」と感じ