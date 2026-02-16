ºòÇ¯12·î¤Ë2Æü´Ñ¸ÂÄê¤ÇIMAX¡ÊR¡Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2·î27Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±ºÆ¾å±Ç·èÄê¡ª¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÙÍ½¹ðÊÔËÜºî¤Ï¡¢µðÂçIMAX¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤È¡¢ÀìÍÑÀß·×¤Ë¤è¤ë¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¥é¥¤¥Öµ­Ï¿¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÂÎ¸³·¿¥í¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö±Ç²è