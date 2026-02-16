µÈÂôÎ¼¼ç±é¡¢²£ÉÍÎ®À±¶¦±é¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢¸ø³«255Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô1415Ëü¿Í¡¢¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙKing Gnu°æ¸ýÍý¤¬²Î¾§¤Ç»²²Ã¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×MVµÈÅÄ½¤°ì¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ­¡£ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢±ü»ûº´ÅÏ»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£ËÜ