13日に現役引退を発表した大相撲の元幕内・大翔鵬（31）＝本名・チミデレゲゼン・シジルバヤル、モンゴル出身、追手風部屋＝が16日、東京・両国国技館の記者クラブで会見し「不思議ですね。もう、力士じゃないんだと。感覚がまだ抜け切れていなく、不思議な感じ」と率直な感想を述べた。また13年間の土俵人生を振り返り「悔いはない。楽しかった」と話した。千葉・流山南高から追手風部屋に入門。13年春場所で初土俵を踏み、16