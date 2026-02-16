都築電気が急反発し昨年来高値を更新している。この日、ソニーグループ傘下でマーケティング・セールスやビジネス開発を手掛けるソニーマーケティングと共同で、フィットネスサービスプラットフォーム「ＡｖａｔａｒＦｉｔＰａｒｔｙ（アバターフィットパーティ）」を開発したと発表しており、好材料視されている。 「ＡｖａｔａｒＦｉｔＰａｒｔｙ」