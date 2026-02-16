公開中の映画『国宝』の観客動員が1415万人を突破し、興行収入が200億円を超えた。 参考：人気俳優にオファーが集中？『国宝』、大河ドラマ、朝ドラにみる芸能界のいま 2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一の同名小説を映画化した本作。歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記だ。吉沢亮が主演を務め、横浜流星、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、田中泯、