エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は、ノートPC「Modern」シリーズで4モデルを2月19日から順次発売する。発売するのは、Ryzen 7とMicrosoft 365 Personal（24カ月）を標準搭載するA15/A14シリーズと、スタンダードな15インチ/14インチのF1Mシリーズとなる。●15.6インチ×Ryzen 7で作業が快適、主力モデル「Modern A15 AI F2HM」「Modern A15 AI F2HM」は、AMD Ryzen 7 250（8コア／16スレッド）と16GBメモリー、512G