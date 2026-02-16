º£Ç¯£±·î¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿Âç³ØÀ¸MF¤¬¡¢Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼Õºá¤·¤¿¡££²·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£²Àá¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£90Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ£±¡Ý£±¡¢¤½¤Î¸å¤ÎPKÀï¤Ç£´¡Ý£µ¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢2028Ç¯£±·î¤Î²¬»³Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¡¢º£µ¨¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëË¡À¯Âç£²Ç¯¤Î¾®ÁÒ¹¬À®¤À¡£