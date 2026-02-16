フジタコーポレーション [東証Ｓ] が2月16日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5％増の8300万円となったが、通期計画の1億3100万円に対する進捗率は63.4％となり、5年平均の63.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比54.8％増の4800万円に拡大