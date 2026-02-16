16日15時現在の日経平均株価は前週末比9.66円（0.02％）高の5万6951.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は813、値下がりは740、変わらずは37。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を246.28円押し上げている。次いでアドテスト が32.09円、ファナック が31.42円、ニトリＨＤ が22.14円、リクルート が19.25円と続く。 マイナス寄与度は168.46円の押し下げでファストリ がトップ。以下、東エ