16日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝153円20銭前後と、前週末午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝181円77銭前後と11銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース