2·î¤â¸åÈ¾¤È¤Ê¤ê¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤ÏÎ©½Õ¤«¤é±«¿å¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀã²ò¤±¤Îµ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤ä´»µÌÎà¤Ê¤É½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤âÂ¿¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î¤Î¿·ºî5ÉÊ¤Þ¤È¤á(2·î17ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê)ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç2·î17Æü¤è¤ê¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¤ª²Û»Ò¤Î¿·ºî¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È2026Ç¯2·î¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¿·¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á¤¯¤Á¤É¤±¤Î¤è¤¤¥Á¥ç¥³É÷Ì£¤Î¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢