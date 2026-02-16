ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間16日夜から17日早朝にかけて大会11日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ここまで日本は金3個を含む、計17個（金3、銀5、銅9）のメダルを獲得。過去最高、前回北京五輪（22年）の「18個」を上回るペースとなり、メダルラッシュが続いている。11日目もフィギュアスケートのペアフリー、