À¯ÉÜ¤Ï¡¢»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂÖÀª¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¡Ê»ùÁê¡Ë¤ÇÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂç·î£µËü±ß¡¢µëÍ¿¤ò²Ã»»¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£µÔÂÔ·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¡¢»ùÁê¤Î¿¦°÷¤Ï·ãÌ³¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÎ¥¿¦Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿¦°÷¤Î¤Ä¤Ê¤®Î±¤á¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë½è¶ø¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µëÍ¿¤Î²Ã»»¤Ï¡¢¹ñ¤¬£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄí¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¡×¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÀìÌçÀ­¤Î¤¢¤ë¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ë»ùÆ¸Ê¡»ã