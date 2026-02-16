2026年2月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 2月17日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 通常の1.5倍サイズになった「盛りすぎ! 」シリーズや、ワンハンドで楽しめるムース、春を感じる桜餅など、気になる品が多数ラインナップしています。 ローソン2026年2月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「