東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の発生からまもなく15年。除染などの被災地の環境再生に取り組んできた環境省は、除染土の復興再生利用の推進を目指し、現在その取り組みを加速させる新たな段階を迎えようとしている。2月4日、報道機関向けに実施された中間貯蔵施設(福島県双葉郡大熊町／双葉町)の現地見学会では、同省の担当者から2045年までの福島県外での最終処分の実現に向けた取り組みの現状が紹介された。○